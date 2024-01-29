الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية

رقم-مرور-جدة-768x512
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، تنبيهًا مهمًا بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول، ولمدة سنة من تاريخ دخوله المملكة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.

 

تحذير  من سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات بالطرق العامةاضافة اعلان

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة، من اتباع سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور وربما حوادث مرورية -لا قدر الله-.

حقوق مستخدمي الطريق

وشارك الحساب الرسمي لـ"المرور"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة، قال فيها: "لا تكن سببًا في إرباك وعرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق".

3 سلوكيات خاطئة

وناشد "المرور" قائدي المركبات، بعدم التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة من أجل:
1- تبادل أطراف الحديث
2- الاستدلال على موقع معين
3- مشاهدة حادث على الطريق

السرعة العالية قد تسبب في وقوع الحوادث

في الوقت نفسه، بينت أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.
وأكدت أن السرعة العالية قد تتسبب في وقوع الحوادث، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.
وأوضحت أن "السُّرعة العالية تفقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة".

6 أسباب لانحراف المركبة المفاجئ على الطرق

كما حذرت الإدارة العامة للمرور، من أن الانحراف المفاجئ للمركبات يُعرض حياتك وحياة الآخرين من مرتادي الطرق للخطر.
وأكدت على تعزيز السلامة المرورية وتقليل نسبة وقوع الحوادث، داعيةً قائدي المركبات إلى التعرف على مُسببات الانحراف المُفاجئ للمركبة، والتي تتمثل في:
1 – الانشغال عن القيادة.
2 – هطول الأمطار الكثيفة.
3 – عدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة.
4 – السير بسرعة أعلى من السرعة المسموح بها.
5 – عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار.
6 –إطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كاف.

اقرأ أيضا

الخارجية: المملكة تحث كافة الداعمين لـ "الأونروا" إلى الاضطلاع بدورهم الإنساني

"المرور": مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال

أخبار السعودية.. كم يومًا تبقى على صرف حساب المواطن؟ ووظائف بالهيئة الملكية بالجبيل

هل يوجد وظائف للثانوية العامة؟.. "الزكاة" توضح

أقلها 3 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مرور جده 2:18 م الإثنين، 29 يناير 2024

"المرور": مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال

أمطار غزيرة 2:14 ص السبت، 20 يناير 2024

أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

765765567 10:46 م الجمعة، 19 يناير 2024

تحذير مهم لـ "المرور" بشأن القيادة تحت الأجواء الماطِرة

464564 4:29 م الأحد، 14 يناير 2024

‏"المرور": التباطؤ أثناء قيادة المركبة يشكل خطرًا على السلامة العامة

اقرأ أيضا

مخالفات الشاحنات والحافلات
11:58 ص الإثنين، 29 يناير 2024

"النقل" تعلن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات

رياح مغبرة
11:04 ص الإثنين، 29 يناير 2024

تحذير عاجل من رياح شديدة متربة على الرياض و6 مناطق حتى 7 مساءً

77
10:54 ص الإثنين، 29 يناير 2024

صباح اليوم.. شاهد الضباب الكثيف يغطي سبت العلايا في عسير

أهم 10
9:30 ص الإثنين، 29 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق حساب المواطن وتسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رقم-مرور-جدة-768x512
4:07 م الإثنين، 29 يناير 2024

تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية

أرامكو
2:19 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. راتب وسكن وتأمين.. أرامكو تعلن بدء التقديم في برنامج تدريب طلاب الكليات المهنية

أخبار السعودية
1:38 م الإثنين، 29 يناير 2024

أخبار السعودية.. كم يومًا تبقى على صرف حساب المواطن؟ ووظائف بالهيئة الملكية بالجبيل

الضمان الاجتماعي المطور
1:12 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. زوجها راتبه كبير وعليه قروض.. هل تستطيع التسجيل في الضمان؟

التعاسة
12:46 م الإثنين، 29 يناير 2024

تجنّب 10 عادات سلبية تجعلك غير سعيد

وظائف-الهيئة-الملكية-في-الجبيل-وينبع
12:05 م الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. براتب 17.500 ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة بخبرة وبدون