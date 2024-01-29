تنبيه عاجل لـ"المرور" بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية

أ أ

أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، تنبيهًا مهمًا بشأن مدة وطريقة القيادة بالرخصة الدولية.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول، ولمدة سنة من تاريخ دخوله المملكة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.

تحذير من سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات بالطرق العامة اضافة اعلان



حقوق مستخدمي الطريق



3 سلوكيات خاطئة



السرعة العالية قد تسبب في وقوع الحوادث



6 أسباب لانحراف المركبة المفاجئ على الطرق



وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة، من اتباع سلوكيات خاطئة أثناء قيادة المركبات على الطرق العامة، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور وربما حوادث مرورية -لا قدر الله-.وشارك الحساب الرسمي لـ"المرور"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة، قال فيها: "لا تكن سببًا في إرباك وعرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق".وناشد "المرور" قائدي المركبات، بعدم التوقف أو السير ببطء في الطرق العامة من أجل:1- تبادل أطراف الحديث2- الاستدلال على موقع معين3- مشاهدة حادث على الطريقفي الوقت نفسه، بينت أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.وأكدت أن السرعة العالية قد تتسبب في وقوع الحوادث، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.وأوضحت أن "السُّرعة العالية تفقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة".كما حذرت الإدارة العامة للمرور، من أن الانحراف المفاجئ للمركبات يُعرض حياتك وحياة الآخرين من مرتادي الطرق للخطر.وأكدت على تعزيز السلامة المرورية وتقليل نسبة وقوع الحوادث، داعيةً قائدي المركبات إلى التعرف على مُسببات الانحراف المُفاجئ للمركبة، والتي تتمثل في:1 – الانشغال عن القيادة.2 – هطول الأمطار الكثيفة.3 – عدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة.4 – السير بسرعة أعلى من السرعة المسموح بها.5 – عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار.6 –إطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كاف.