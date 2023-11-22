الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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"المرور": تنفيذ مليون و239 ألف عملية عبر أبشر خلال أكتوبر

المرور
المرور
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أعلنت إدارة المرور عن تقديم نحو مليون و239 ألف عملية عبر أبشر خلال شهر أكتوبر 2023.

أبرز الأرقام:



أبرز أرقام العمليات المنفذة لأبشر أفراد خلال شهر أكتوبر:اضافة اعلان

1- 137.686 تجديد رخصة سير المركبة.

2- 118.670  إذن إصلاح مركبة.

3- 87.692  إصدار طلب تفويض قيادة.

4- 79.056 تجديد رخصة قيادة.

5- 30.917  استبدال اللوحات

6- 26.484  (إسقاط المركبات المهملة أو التالفة).

7- 21.041   مبايعة المركبات.

8- 9.500   صلاحية تأمين المركبات.


أبرز أرقام العمليات المنفذة لأبشر أعمال خلال شهر أكتوبر:


1- 212.548       الاستعلام عن المخالفات المرورية.

2- 173.969       إذن إصلاح مركبة للمنشآت.

3- 70.300        الاستعلام عن معلومات المركبات.

4- 67.197        إصدار تفويض داخلي وخارجي.

5-  65.526      إضافة مستخدم فعلي للمركبة.

الخدمات المتنوعة

في سياق متصل، تتيح الإدارة العامة للمرور، حجز مواعيد للحصول على الخدمات المتنوعة، عبر فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

ويهدف ذلك إلى تسهيل حجز موعد المرور، مما يوفر الوقت والجهد للساعين إلى الحصول على الخدمات المعنية.

الخدمات المتاحة للحجز 


ويشمل ذلك ما يصل إلى 25 خدمة مختلفة، منها:
-خدمات إصدار الرخص - إصدار رخصة القيادة، رخصة سيارة بديلة للتالفة، أو رخصة قيادة بديلة.
-خدمات تصريح القيادة المؤقتة وغيرها من الخدمات المتعلقة بالرخص.
-خدمات نقل الملكية وتغيير وضع المركبة.
-تغيير رقم الهاتف والمعلومات الشخصية.
-خدمات متخصصة تتعلق بلوحات المركبات.
-خدمات متنوعة تتعلق بالتدريب في مدارس تعليم القيادة.

خطوات حجز موعد عبر منصة أبشر


وفيما يلي خطوات حجز موعد عبر منصة أبشر:
الدخول إلى منصة أبشر (من هنا).
اختيار "أبشر أفراد".
تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
استلام رسالة برمز التحقق.
إدخال رمز التحقق والنقر على "تحقق".
الضغط على "الاستعلامات الإلكترونية".
اختيار "خدمات المرور".
اختيار "حجز موعد".
تحديد الفرع الأقرب إلى العميل.
تحديد الموعد المناسب.
قراءة الشروط والتعليمات.
الموافقة عليها.
النقر على "تأكيد الموعد".
طباعة تذكرة الموعد والاحتفاظ بها للزيارة.

تعديل حجز الموعد 


ويتاح إجراء تعديلات على الموعد الذي سبق اختياره في أبشر، عبر الخطوات التالية:
الدخول على أبشر.
الدخول على الخدمات الإلكترونية.
النقر على مواعيد المرور.
ستظهر كافة المواعيد المحجوزة.
الذهاب إلى الموعد المُراد تعديله.
الضغط على تعديل.
تغيير الموعد ثم حفظ البيانات.

خطوات إلغاء الموعد

كما يُتاح أيضًا إلغاء الموعد، من خلال الخطوات التالية:
الدخول على أبشر .
اختيار أبشر للأفراد.
تسجيل الدخول في حساب المُستخدم الرسمي.
النقر على الخدمات الإلكترونية.
اختيار المواعيد، ومنها تحديد مواعيد المرور.
سيظهر جدول المواعيد التي تم حجزها.
النقر على إلغاء حجز الموعد.
حفظ البيانات وسيتم إلغاء الموعد.




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