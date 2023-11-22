"المرور": تنفيذ مليون و239 ألف عملية عبر أبشر خلال أكتوبر

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أعلنت إدارة المرور عن تقديم نحو مليون و239 ألف عملية عبر أبشر خلال شهر أكتوبر 2023.





أبرز الأرقام:



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أبرز أرقام العمليات المنفذة لأبشر أعمال خلال شهر أكتوبر:





الخدمات المتنوعة



الخدمات المتاحة للحجز



خطوات حجز موعد عبر منصة أبشر



تعديل حجز الموعد



خطوات إلغاء الموعد



1- 137.686 تجديد رخصة سير المركبة.2- 118.670 إذن إصلاح مركبة.3- 87.692 إصدار طلب تفويض قيادة.4- 79.056 تجديد رخصة قيادة.5- 30.917 استبدال اللوحات6- 26.484 (إسقاط المركبات المهملة أو التالفة).7- 21.041 مبايعة المركبات.8- 9.500 صلاحية تأمين المركبات.1- 212.548 الاستعلام عن المخالفات المرورية.2- 173.969 إذن إصلاح مركبة للمنشآت.3- 70.300 الاستعلام عن معلومات المركبات.4- 67.197 إصدار تفويض داخلي وخارجي.5- 65.526 إضافة مستخدم فعلي للمركبة.في سياق متصل، تتيح الإدارة العامة للمرور، حجز مواعيد للحصول على الخدمات المتنوعة، عبر فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.ويهدف ذلك إلى تسهيل حجز موعد المرور، مما يوفر الوقت والجهد للساعين إلى الحصول على الخدمات المعنية.ويشمل ذلك ما يصل إلى 25 خدمة مختلفة، منها:-خدمات إصدار الرخص - إصدار رخصة القيادة، رخصة سيارة بديلة للتالفة، أو رخصة قيادة بديلة.-خدمات تصريح القيادة المؤقتة وغيرها من الخدمات المتعلقة بالرخص.-خدمات نقل الملكية وتغيير وضع المركبة.-تغيير رقم الهاتف والمعلومات الشخصية.-خدمات متخصصة تتعلق بلوحات المركبات.-خدمات متنوعة تتعلق بالتدريب في مدارس تعليم القيادة.وفيما يلي خطوات حجز موعد عبر منصة أبشر:الدخول إلى منصة أبشر (من هنا).اختيار "أبشر أفراد".تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.استلام رسالة برمز التحقق.إدخال رمز التحقق والنقر على "تحقق".الضغط على "الاستعلامات الإلكترونية".اختيار "خدمات المرور".اختيار "حجز موعد".تحديد الفرع الأقرب إلى العميل.تحديد الموعد المناسب.قراءة الشروط والتعليمات.الموافقة عليها.النقر على "تأكيد الموعد".طباعة تذكرة الموعد والاحتفاظ بها للزيارة.ويتاح إجراء تعديلات على الموعد الذي سبق اختياره في أبشر، عبر الخطوات التالية:الدخول على أبشر.الدخول على الخدمات الإلكترونية.النقر على مواعيد المرور.ستظهر كافة المواعيد المحجوزة.الذهاب إلى الموعد المُراد تعديله.الضغط على تعديل.تغيير الموعد ثم حفظ البيانات.كما يُتاح أيضًا إلغاء الموعد، من خلال الخطوات التالية:الدخول على أبشر .اختيار أبشر للأفراد.تسجيل الدخول في حساب المُستخدم الرسمي.النقر على الخدمات الإلكترونية.اختيار المواعيد، ومنها تحديد مواعيد المرور.سيظهر جدول المواعيد التي تم حجزها.النقر على إلغاء حجز الموعد.حفظ البيانات وسيتم إلغاء الموعد.