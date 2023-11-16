الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية عن العمل

ابشر
أبشر
أ أ
كشفت منصة "أبشر" عن معلومات بشأن خدمة تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية.

تغيب العمالة:


وأضافت: تمكن هذه الخدمة الأفراد من التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية إلكترونيااضافة اعلان


طريقة تنفيذ الخدمة:



1- الدخول إلى موقع منصة أبشر .

2- اختيار خدمات من تبويب العمالة.

3- اختيار خدمة التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية.

خطوات استقدام العمالة بالتفصيل:


في وقت سالق، أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، بالتفصيل، خطوات رحلة الاستقدام في أقل وقت عبر الحساب الرسمي للمنصة.

1- تحديد نوع الاستقدام: اختيار نوع الاستقدام حسب التفضيل، إما استقدام عامل بمواصفات محددة أو استقدام عامل محدد مسبقاً بالاسم
2- اختيار مقدم الخدمة: عرض جميع المكاتب المقدمة لخدمات الاستقدام مع إمكانية التصنيف والفرز حسب الرغبة.
3- استلام العروض: استلام عروض طلبات الاستقدام من مقدمي الخدمة، تتضمن الراتب المستحق للعامل مع سير ذاتية ليتم ترتيبها حسب الأفضلية
4- قم بالدفع: ادفع بأمان من خلال مساند بعد إنشاء العقد، يمكنك الاختيار ضمن عدة طرق للدفع: فيزا ، ماستركارد ، أو من خلال بطاقة مدى البنكية
5- تتبع طلبك: تابع حالة الطلبات بشكل إلكتروني من تسليم الطلب وحتى وصول العمالة.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية مراجعة الموارد البشرية، في حال الرغبة في نقل كفالة العامل، لاسيما في حالة وفاة الكفيل.

نقل كفالة العمالة


جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه: "في حال نقل كفالة عاملة منزلية كفيلها متوفى.. ما الإجراء؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك لا بد من مراجعة وزارة الموارد البشرية في حال كان صاحب العمل متوفي".
وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة،  آلية وطريقة تقييم مكتب الاستقدام.

تقييم مكتب الاستقدام

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسار أحد المستفيدين، بشأن طريقة تقييم مكتب الاستقدام.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "التقييم يتم بناء على اكتمال الخدمة (وصول العامل/ـة للمملكة) خلال مدة العقد، أو انتهاء مدة العقد دون اكتمال الخدمة".

وفي وقت سابق، حددت منصة مساند، 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار التأشيرة "1" لاستقدام العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن آلية إثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة "1" لاستقدام العمالة.

القدرة المالية للاستقدام

وأجابت منصة مساند، بقولها :إنه بناء على ضوابط الاستقدام فإن إثبات القدرة المالية المطلوبة لفئة مقدم الطلب لإصدار  التأشيرة (1) يتم كالتالي:
- الاكتفاء بتعريف بالراتب أو رصيد
- شهادة بنكية
- كشف حساب بنكي
- محفظة استثمارية 40,000

وشكا العديد من مستفيدي منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عدم تمكنهم من إصدار وثائق التأمين على عقود العمالة المنزلية الراغبين باستقدامها.

إجراءات تحسينية على الخدمة


وأكدت منصة "مساند" عدم تمكن المستفيدين من إصدار التأمين بالوقت الحالي، الأمر الذي أرجعته إلى وجود إجراءات تحسينية على الخدمة.
وقالت في ردودها على استفسارات بهذا الصدد: "نعتذر على عدم تمكنكم من إصدار التأمين بالوقت الحالي، وذلك بسبب إجراءات تحسينية على الخدمة".

التأمين على عقود العمالة المنزلية


ويهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.
والتأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات، فيما لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية الحالية من خلال منصة "مساند".

مزايا تأمين عقد العمالة المنزلية 


ويوفر تأمين عقد العمالة المنزلية التعويضات التالية لأصحاب العمل والعمال المنزليين:
-مصاريف إعادة جثمان العامل المنزلي إلى الوطن.
-تكاليف إعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية للعمالة المنزلية المتوفاة.
-تكاليف العجز الكلي أو الجزئي الدائم للعمالة المنزلية.
-تعويض العامل المنزلي في حالة عدم قيام صاحب العمل بدفع الراتب الشهري.
-تكاليف استقدام بديل (التغيب/الامتناع).
-تكاليف تذاكر الطيران للعمال المنزليين في حالة العجز الدائم.
وتكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى السعودية وتفعيل الوثيقة التأمينية.
وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية، وفي حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يومًا الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-11-15 at 10.47.36 PM
11:59 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

أول تعليق من الحياة الفطرية على جنوح حوت على شواطئ محمية جزر فرسان

أهم 10
11:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي" وبشرى لأكثر من 80 ألف أسرة

الحرب على المخدرات
10:29 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

في ثلاث مناطق .. الإطاحة بعدد من المخالفين ومروجي السموم

أمطار غزيرة
10:20 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة غرب القصيم وشرق الطائف

اقرأ أيضا

عاجل.. الموارد البشرية: 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص

عاجل.. السيول تجرف الأشخاص في جدة.. والسيارات تسبح في مياه الأمطار بطريق مكة (فيديوهات)

الحدود الشمالية الأعلى في الكمية .. أمطار متفاوتة على 9 مناطق بالمملكة

عاجل.. "أنهى حياته بسلاح رشاش".. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي"

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كينيا

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ابشر 11:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

منشور شهري يوضّح القيمة المضافة لخدمات وزارة الداخلية

فيديو 12:53 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

شرطة الرياض توضح تفاصيل ظهور شخص في محتوى مرئي يدعي وجود خلاف مع آخر

WhatsApp Image 2023-10-18 at 12.00.15 AM 12:02 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وصول رئيس وزراء سنغافورة إلى المملكة لحضور "قمة الرياض"

مطارات جدة 11:27 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تنويه مهم من "مطارات جدة" بشأن "الإعلانات الوهمية"

اقرأ أيضا

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
8:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

سهلة وميسرة.. 4 خدمات لرحلة ذوي الإعاقة في الحرم المكي

الامن العام1
8:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بـ 8 لصوص قاموا بعمليات سطو على غرف الكهرباء بمكة

التأمينات
7:35 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

التأمينات توضح آلية صرف تعويض الدفعة الواحدة

وزير الدفاع
7:34 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ابشر
12:01 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية عن العمل

أهم 10
11:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي" وبشرى لأكثر من 80 ألف أسرة

شهادة ا لخدمة
10:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الموارد البشرية: 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص

سيول جدة
9:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. السيول تجرف الأشخاص في جدة.. والسيارات تسبح في مياه الأمطار بطريق مكة (فيديوهات)

وزارة الداخلية
8:21 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. "أنهى حياته بسلاح رشاش".. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي"

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
8:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

سهلة وميسرة.. 4 خدمات لرحلة ذوي الإعاقة في الحرم المكي