عبر"أبشر".. كيف تحصل على لوحة مركبتك المميّزة بكل سهولة؟

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أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات إلكترونية، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" غدًا.





احصل على لوحتك المميزة عبر "أبشر"



المزاد يبدأ اليوم وينتهي مساء الغد



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وأكدت أنه يمكن الحصول على لوحة المركبة المميّزة بكل سهولة في مزاد اللوحات الإلكترونية، وذلك بداءً من اليوم الأحد، الساعة الـ 8 صباحًا حتى الساعة الـ 10مساءً، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا، مؤكدة أن المزاد ينتهي غدًا الاثنين.ونوهت إلى أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.يذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثالثة؛ برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في منصة "أبشر".