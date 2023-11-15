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عاجل.. السجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال.. النيابة العامة تحذر من ارتكاب تعدي مروري

النيابة العامة
النيابة العامة
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قالت النيابة العامة إن الحوادث المرورية المرتكبة حال التعدي والتفريط تعد من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة.

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وأوضحت أن العقوبات تشدد إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها.

وأضافت: "كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما يعاقب بما يلي:

1- السجن مدة تصل إلى 4 سنوات.

2- غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

جرائم غسل الأموال


في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

وقالت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا:"يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب، باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام.

وتابعت النيابة العامة "ذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه".


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