الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. موانئ تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من السودان

1311233
أول رحلة حج من السودان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، استقبالها أول سفينة لحجاج بيت الله الحرام عبر ميناء جدة الإسلامي، القادمين من جمهورية السودان.اضافة اعلان


موانئ تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من السودان

وأوضحت عبر حسابها في منصة إكس، أن ميناء جدة الإسلامي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية المتخصصة لخدمة الحجاج، مما يسهم في تسهيل إجراءات الوصول والمغادرة لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تسهيل مرور البضائع ووصولها إلى الأسواق المحلية في موسم الحج.


تأمين عبور الحجاج بأمان وسهولة

وأشارت الهيئة إلى أن الخدمات والتجهيزات البحرية تلعب دورًا حيويًا في تأمين عبور الحجاج بأمان وسهولة، حيث تتضمن خدمات الميناء برج المراقبة البحري، والإرشاد البحري، والقاطرات البحرية، بالإضافة إلى صالة الركاب للقدوم والمغادرة، ورصيف خاص للمواشي.


وأكدت الهيئة أن هذه الخدمات تقدم بكوادر سعودية مدربة ومؤهلة، مما يعكس الكفاءة العالية والاستعداد التام لاستقبال المزيد من حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل الخدمات لهم.


اقرأ أيضا

أعلاها 45 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

"الصحة الخليجي" يطلق اختبارًا عمليًا للتوعية بالسلامة المرورية

توضيح لـ"الجوازات" حول علاقة السماح بدخول المملكة بسريان صلاحية التأشيرة

توضيح لـ"التأمينات" بشأن القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله

"التعليم": إلغاء أسئلة المادة في تلك الحالة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

5ف45فغ 7:10 م الجمعة، 24 مايو 2024

بالتفصيل.. "هيئة الطرق" تكشف عن 10 طرق تربط الدول المجاورة بالمشاعر المقدسة

غ45546ف 5:58 م الجمعة، 24 مايو 2024

18 مستشفى.. مطار المدينة المنورة يُجهز 11 نقطة صحية لخدمة ضيوف الرحمن

DV0_jFTX0AAAabU 5:06 م الجمعة، 24 مايو 2024

"موانئ" تؤكد استعداد ميناء جدة الإسلامي لاستقبال الحجاج لموسم حج 1445هـ

وزارة الحج والعمرة 4:28 م الجمعة، 24 مايو 2024

قبل الذهاب إلى المطار... 7 تعليمات مهمة من "الحج" لضيوف الرحمن