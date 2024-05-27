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أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يوم السبت المقبل هو أول أيام الصيف على المملكة.





"الأرصاد" يكشف عن أول أيام الصيف ويُحذر من شدة الحرارة



43 جهة تطلع على الأثر المناخي في موسم الحج



أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة



رسائل توعوية بـعدة لغات لمساعدة الحجاج



وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانيًا لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة.وأشار إلى أنه قبل بداية الصيف فإن عددًا من المدن سجلت 45 درجة مئوية في الظل "منى، ينبع"، بينما سجلت طريف أدنى درجة بـ 18 مئوية، وأخرى ممطرة، مبينًا أن ذلك نوع من أنواع التنوع المناخي الفريد الذي يعكس الواقع الجغرافي للمملكة.وبين أنه مع دخول فصل الصيف في الأول من يونيو المقبل، فإن هناك مؤشرات أولية إلى أجواء شديدة الحرارة خاصة على المنطقتين الشرقية والوسطى، مع توقعات بأمطار أعلى من المعدل على مصايف المملكة.يأتي هذا في وقت استعرض فيه المركز الأثر المناخي في حج 1445هـ"، وذلك بحضور عدد من الجهات الحكومية والميدانية العاملة في موسم الحج، بهدف اطلاع الجهات على أحدث التقارير المناخية والتنبؤات الجوية والسيناريوهات والآثار المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية والميدانية العاملة في موسم الحج، للإسهام في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، والاستفادة من المعلومات المناخية، وذلك في إطار رفع الجاهزية واستعداد المركز لأعمال حج هذا العام.ويعمل المركز في موسم حج كل عام على تسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله، والتي تعتمد على أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي، إضافة الى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة بالمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وغرفة العمليات المتكاملة بمشعر منى والتي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام.كما يجند المركز طاقاته الإعلامية والتوعوية خلال موسم الحج من كل عام عبر مركز إعلامي يعمل على مدار الساعة لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية، حيث يقدم برامجه التوعوية لحجاج بيت الله الحرام ويقوم ببث نشرات الطقس اليومية إضافة إلى رسائل توعوية بـعدة لغات لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تسيير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالطقس، إضافة إلى تسيير معدات وتقنيات رفع الجاهزية وإطلاق نافذة خاصة بمعلومات الطقس، مع عقد شراكات مبكرة مع القطاعات المعنية بتسيير وتنظيم أعمال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لتوفير المعلومات الأرصادية والمناخية المبكرة وإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية.