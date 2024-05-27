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قدوم نحو 533 ألف حاج من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى أمس الأحد

حاج باكستاني عبر طريق مكة
حاج باكستاني عبر مبادرة طريق مكة
أ أ
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 أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (532,958) حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 18/ 11/ 1445هـ الموافق 26/ 5/ 2024م.اضافة اعلان

الحجاج القادمون من خارج المملكة

 وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (523,729)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (9,210) حجاج، وقدِم (19) حاجًا عبر المنافذ البحرية.
 وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏


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