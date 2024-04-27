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المرور: انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر" غداً

اللوحات المميزة
أرشيفية
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.اضافة اعلان

موعد مزاد اللوحات الإلكتروني:

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن المزاد يبدأ غداً الأحد 28 من إبريل، ويستمر حتى بعد غد الاثنين 29 من إبريل عبر منصة أبشر.

طريقة  المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني:

وأضافت أنه يمكن المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر، من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر.
2 - اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 - اختيار المرور.
4 - اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

مزاد اللوحات المميزة:

وتتيح منصة أبشر بشكل مستمر مزاد اللوحات المميزة، حيث يمكن للمواطنين المشاركة فيه والحصول على لوحة مميزة للسيارة.


إسقاط المركبة عبر أبشر:

وأتاحت منصة أبشر إمكانية إسقاط المركبة المهملة أو التالفة من خلال المراكز المعتمدة، حيث يمكن للمواطنين التعرّف على المراكز المعتمدة، عبر الخطوات التالية:
- اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة من هنا.
- التوجه للمركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة.
- إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات.
- إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفك .

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