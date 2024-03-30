ينتهي الإثنين.. طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد عبر "أبشر"

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.





“المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة



خطوات الدخول على المزاد وشراء اللوحات المميزة



وعلى حسابها في منصة إكس، أوضحت أن مزاد اللوحات الإلكتروني سيستمر حتى بعد غد الإثنين الموافق 22 رمضان 1445، 1 أبريل 2024.وأضافت أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحددت طريقة المشاركة، من خلال هذه الخطوات:1 - الدخول إلى منصة أبشر.2 - اختيار خدماتي.3 - اختيار المرور.4 - اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.وتطرح الإدارة العامة للمرور، في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، 35 لوحة بقيمة ابتدائية 273.500 ريال وذلك قبل انطلاق المزاد.