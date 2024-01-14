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‏"المرور": التباطؤ أثناء قيادة المركبة يشكل خطرًا على السلامة العامة

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التباطؤ بالمركبة يشكل خطرًا على السلامة
أ أ
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أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم تحذيرًا إلى جميع السائثقين بشأن التباطؤ أثناء قيادة المركبة.

 التباطؤ بالمركبة يشكل خطرًا على السلامة اضافة اعلان

وأكدت على حسابه افي منصة "إكس"، أن التباطؤ أثناء قيادة المركبة يشكل خطرًا على السلامة العامة.

ضرورة التقيد بالسرعة المحددة للطريق.

وأوضحت أن التقيد بالسرعة المحددة للطريق أثناء القيادة يحافظ على انسيابية حركة السير.
وفي وقت سابق، شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بمسار الدوران المحدد،

مؤكدة أن الالتزام بالمسار الخاص بالدوران وعدم التجاوز يسهم في تنظيم الحركة المرورية ومرور المركبات بسلامة وأمان.

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