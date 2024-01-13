ضبط 3 بالجوف و2 بمكة .. القوات الخاصة لأمن الطرق والبيئة تطيحان بمخالفين

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ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع.

واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





الداخلية تتابع نشاطات تسويق الحطب المحلي



العقوبات المقررة:



ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.على الجانب الأخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعهما الأشجار، وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهما أكثر من 160 متراً مكعباً من الحطب والفحم المحليين.وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ﷼ لكل شجرة، وعقوبة تخزين أو نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16،000) ﷼ لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.