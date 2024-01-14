بدأ اليوم.. خطوت وشروط مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد بدء مزاد جديد للوحات المرورية المميزة عبر منصة أبشر.



انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية اضافة اعلان







خطوات شراء لوحة مميزة من أبشر



وأوضحت أنه يمكن للمواطنين المزايدة والحصول على لوحة مميزة إلكترونيًا عبر حساب أبشر، مؤكدة انطلاق المزاد من الساعة 8 صباحًا وحتى مساء غد الاثنين الساعة 10 مساءً.وأضافت أنه يمكن الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:1 - الدخول إلى موقع منصة أبشر.2 - اختيار خدمات من تبويب خدمات.3 - اختيار المرور.4 - اختيار خدمات مزاد اللوحات الإلكتروني.5 - اختيار نوع اللوحات والاطلاع عليها.6 - اختيار اللوحة المراد المزايدة عليها.وتتيح منصة أبشر الاطلاع على اللوحات المطروحة في الخدمة دون تسجيل الدخول؛ وذلك عبر الرابط (من هنا).