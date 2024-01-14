الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بدأ اليوم.. خطوت وشروط مزاد اللوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

GDy94-LX0AAkYa-
زاد اللوحات الإلكتروني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد بدء مزاد جديد للوحات المرورية المميزة عبر منصة أبشر.

انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونيةاضافة اعلان


وأوضحت أنه يمكن للمواطنين المزايدة والحصول على لوحة مميزة إلكترونيًا عبر حساب أبشر، مؤكدة انطلاق المزاد من الساعة 8 صباحًا وحتى مساء غد الاثنين الساعة 10 مساءً.

خطوات شراء لوحة مميزة من أبشر

وأضافت أنه يمكن الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول إلى موقع منصة أبشر.
2 - اختيار خدمات من تبويب خدمات.
3 - اختيار المرور.


4 - اختيار خدمات مزاد اللوحات الإلكتروني.
5 - اختيار نوع اللوحات والاطلاع عليها.
6 - اختيار اللوحة المراد المزايدة عليها.
وتتيح منصة أبشر الاطلاع على اللوحات المطروحة في الخدمة دون تسجيل الدخول؛ وذلك عبر الرابط (من هنا).

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. أمطار وصواعق رعدية على هذه المناطق ووظائف في "أرامكو" بعدة مدن

كم يبلغ سعر كوكب الأرض؟ .. عالم فلك يجيبك

توضيح مهم من "الحياة الفطرية" حول تزايد قرود البابون بمناطق المملكة

تصل إلى السجن 20 عامًا.. عقوبة نشر الوثائق أو إفشاء المعلومات السرية

عاجل.. حشيش وإطلاق نار.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مقيمين بطريقة بشعة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور 11:43 ص الأحد، 07 يناير 2024

عبر "أبشر".. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا للوحات المعدنية

المرور 12:00 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

المرور: خدمة مبايعة المركبات تتيح للأفراد إمكانية إتمام المبايعة آليّاً عبر "أبشر"

الجوازات - الجواز الالكتروني 7:40 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

إصدار الجواز الإلكتروني لأول مرة.. 5 خطوات للتحقق من حالة الطلب عبر أبشر

قيادة السيارة خلال المطر 3:40 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من المرور بأخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة خلال هطول الأمطار

اقرأ أيضا

GDytDhgXMAAj3EH
1:08 م الأحد، 14 يناير 2024

"مدني الدمام" يباشر حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز

أمطار غزيرة على عسير
12:20 م الأحد، 14 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

تنزيل
12:19 م الأحد، 14 يناير 2024

"التدريب التقني" بالمدينة يُعلن عن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثالث

الدفاع المدني 3
12:02 م الأحد، 14 يناير 2024

الدفاع المدني ينقذ 13 شخصًا من الحرائق في الطائف وتبوك.. بإصابة واحدة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
1:01 م الأحد، 14 يناير 2024

هل يؤثر تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج بحساب المواطن؟

أمطار غزيرة على عسير
12:20 م الأحد، 14 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أهم 10
11:06 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة وتنبيهات من التعليم لأولياء الأمور

التسوية الودية - الرياض - الموارد البشرية
10:45 ص الأحد، 14 يناير 2024

قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

منصة مقيم
10:08 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

الطلاب
10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟