القريات تسجل "واحد درجة مئوية".. وتقلبات جوية في شرورة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المحافظات التي سجلت أقل درجة حرارة بالمملكة، حيث سجلت القريات واحد درجة مئوية.





القريات أقل الأماكن تسجيلا لدرجات الحرارة:

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رياح وأتربة على شرورة:

انخفاض في درجات الحرارة:

فيما سجلت طريف وتبوك وحائل درجتين مئويتين، وسجلت بريدة وسكاكا ورفحاء 3 درجات مئوية.فيما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 1 - 3 ) كم.وأشار المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله تعالى ـ حتى الساعة الـ 11 مساءً.وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.كما يتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل و الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.