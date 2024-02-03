السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

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عاجل.. توقعات الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة.. وتقلبات جوية على نجران

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
برد
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.

انخفاض في درجات الحرارة:


 في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

 كما يتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل و الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ويرتفع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.


أتربة مثارة على نجران:



كما نبه أيضا المركز الوطني, من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ( 3 - 5 ) كم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.

 وبين المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله تعالى ـ حتى الساعة الـ 10 مساءً.اضافة اعلان

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