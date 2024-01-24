الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

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"الأرصاد": الحرارة قد تصل في بعض المناطق للصفر المئوي خلال أيام

درجات الحرارة - الشتاء
انخفاض درجات الحرارة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة.
وأوضح أن درجات الحرارة قد تصل في بعض المناطق خلال الأيام القادمة إلى الصفر المئوي.اضافة اعلان

تحذير من موجة قطبية شديدة البرود

كما حذر خبراء الأرصاد من موجات باردة قادمة من مناطق سيبيريا والقطب الشمالي، تؤثر على مناطق المملكة الأسبوع المقبل، وتعتبر من الموجات شديدة البرودة.


منخفضات جوية متوالية تؤثر على أجواء المملكة

فيما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني خلال الأيام القادمة، عدة منخفضات جوية متوالية على بلاد الشام وهذا يؤثر على أجواء المملكة بطريق مباشر وغير مباشر.

تذبذب درجات الحرارة وموجة برد قوية

وأضاف أنه يتوقع تذبذبًا في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، مع موجة برد من شبه قوية إلى قوية على معظم المناطق، وذلك خلال الأسبوع القادم.

انخفاض عام في درجات الحرارة

وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم، فإنه من المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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