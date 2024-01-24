"الأرصاد": الحرارة قد تصل في بعض المناطق للصفر المئوي خلال أيام

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة.

وأوضح أن درجات الحرارة قد تصل في بعض المناطق خلال الأيام القادمة إلى الصفر المئوي. اضافة اعلان





تحذير من موجة قطبية شديدة البرود



منخفضات جوية متوالية تؤثر على أجواء المملكة



تذبذب درجات الحرارة وموجة برد قوية



انخفاض عام في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



كما حذر خبراء الأرصاد من موجات باردة قادمة من مناطق سيبيريا والقطب الشمالي، تؤثر على مناطق المملكة الأسبوع المقبل، وتعتبر من الموجات شديدة البرودة.فيما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني خلال الأيام القادمة، عدة منخفضات جوية متوالية على بلاد الشام وهذا يؤثر على أجواء المملكة بطريق مباشر وغير مباشر.وأضاف أنه يتوقع تذبذبًا في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، مع موجة برد من شبه قوية إلى قوية على معظم المناطق، وذلك خلال الأسبوع القادم.وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم، فإنه من المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.