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القبض على 7 مواطنين في تبوك.. تهور وتفحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر

القبض
القبض على 7 مواطنين في تبوك
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قبضت شرطة منطقة تبوك على سبعة مواطنين لارتكابهم مخالفات مرورية تمثلت في التفحيط والقيادة بتهور في مكان عام، وتعريض حياة الآخرين للخطر، ومن وثق ونشر محتوى مرئيا بذلـك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.اضافة اعلان

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العامن، في بيان عبر منصة إكس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. 
وفي وقت سابق، قبضت شرطة محافظة جدة على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جريمة قتل:

ومؤخرًا، ألقت الشرطة بمنطقة الرياض، القبض على مواطن لقتله رجلاً وامرأة بإطلاق النار عليهما.
وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. 
ونشر الأمن العام عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة للمتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

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