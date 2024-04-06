السبت 27 رمضان .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 27 من رمضان 1445 هجرية، الموافق 6 من إبريل 2024م.
الدمام
أول مدينة يؤذن فيها للفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء
الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:55 صباحًا،
ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:55 مساءً.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ كالتالي:
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موعد أذان الفجرمكة
– 4:51
المدينة – 4:48
الرياض – 4:20
○
موعد أذان الظهرمكة
– 12:23
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56
○
موعد أذان العصرمكة
– 3:49
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25
○
موعد أذان المغربمكة
– 6:38
المدينة – 6:40
الرياض – 6:12
○
موعد أذان العشاءمكة
– 8:38
المدينة – 8:40
الرياض – 8:12