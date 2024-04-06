السبت 27 رمضان .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 27 من رمضان 1445 هجرية، الموافق 6 من إبريل 2024م.





الدمام أول مدينة يؤذن فيها للفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



○ موعد أذان الفجر



○ موعد أذان الظهر



○ موعد أذان العصر



○ موعد أذان المغرب



○ موعد أذان العشاء



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:55 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:55 مساءً.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ كالتالي:مكة – 4:51المدينة – 4:48الرياض – 4:20مكة – 12:23المدينة – 12:24الرياض – 11:56مكة – 3:49المدينة – 3:53الرياض – 3:25مكة – 6:38المدينة – 6:40الرياض – 6:12مكة – 8:38المدينة – 8:40الرياض – 8:12