السبت، 27 رمضان 1445 ، 06 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 27 رمضان .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

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مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 27 من رمضان 1445 هجرية، الموافق 6 من إبريل 2024م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها للفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:55 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:55 مساءً.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:51
المدينة – 4:48
الرياض – 4:20

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:49
المدينة – 3:53
الرياض – 3:25

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:38
المدينة – 6:40
الرياض – 6:12

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38
المدينة – 8:40
الرياض – 8:12

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