الجمعة 3 شوال.. مواقيت الصلاة في مناطق المملكة ثالث أيام العيد

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تقدم
صحيفة “تواصل” الإلكترونية، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 3 من شوال 1445 هجرية، الموافق 12 من إبريل 2024م.
الدمام
أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:57 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء
الساعة 7:33، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:47 صباحًا،
ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:28 مساءً.
مواقيت
الصلاة في أشهر مدن المملكةمكة
– 4:46
○
موعد أذان الفجر
المدينة – 4:42
الرياض – 4:13
○
موعد أذان الظهرمكة
– 12:22
المدينة – 12:23
الرياض – 11:55
○
موعد أذان العصرمكة
– 3:46
المدينة – 3:51
الرياض – 3:23
○
موعد أذان المغربمكة
– 6:40
المدينة – 6:43
الرياض – 6:15
○
موعد أذان العشاءمكة
– 8:10
المدينة – 8:13
الرياض – 7:45