الجمعة 3 شوال.. مواقيت الصلاة في مناطق المملكة ثالث أيام العيد

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 3 من شوال 1445 هجرية، الموافق 12 من إبريل 2024م.





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة

○ موعد أذان الفجر



○ موعد أذان الظهر



○ موعد أذان العصر



○ موعد أذان المغرب



○ موعد أذان العشاء



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:57 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:33، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:47 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:28 مساءً.مكة – 4:46المدينة – 4:42الرياض – 4:13مكة – 12:22المدينة – 12:23الرياض – 11:55مكة – 3:46المدينة – 3:51الرياض – 3:23مكة – 6:40المدينة – 6:43الرياض – 6:15مكة – 8:10المدينة – 8:13الرياض – 7:45