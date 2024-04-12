الجمعة، 03 شوال 1445 ، 12 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الجمعة 3 شوال.. مواقيت الصلاة في مناطق المملكة ثالث أيام العيد

36ف5343ف634
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 3 من شوال 1445 هجرية، الموافق 12 من إبريل 2024م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:57 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:33، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:47 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة
○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:46
المدينة – 4:42
الرياض – 4:13

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22
المدينة – 12:23
الرياض – 11:55

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:46
المدينة – 3:51
الرياض – 3:23

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:40
المدينة – 6:43
الرياض – 6:15

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:10
المدينة – 8:13
الرياض – 7:45

اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى للموظفين الحكوميين.. موعد صرف راتب شهر إبريل

طقس الرياض.. مشاهد خيالية توثق آثار السحابة التاريخية على الحريق (فيديو)

انحسار ربيع الشتاء.. اقتران الهلال مع عنقود الثريا في سماء رفحاء (صور)

بعد 120 ساعة عمل.. نجاح معالجة أضرار الأمطار لسد "غالبة" في عسير

عاجل.. جريمة بشعة.. القبض على مواطن لقتله رجلاً وامرأة بالرياض

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

6غ45غ6 12:46 ص السبت، 06 أبريل 2024

السبت 27 رمضان .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

46456546ف546ف456ف45 12:52 ص السبت، 30 مارس 2024

السبت 20 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

ضباب - شبوره - الطقس 12:02 ص السبت، 30 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر لـ8 صباحًا.. "الأرصاد" يحذر من ضباب وشبورة على مكة و3 مناطق

989خ897خ78 12:15 ص السبت، 23 مارس 2024

مواقيت الصلاة 13 رمضان.. أول وآخر مدينة يؤذن فيهما لصلاتي الفجر والعشاء