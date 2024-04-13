السبت، 04 شوال 1445 ، 13 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 4 شوال.. مواقيت الصلاة في مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 4 من شوال 1445 هجرية، الموافق 13 من إبريل 2024م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:56 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:33، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:46 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة

○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:45
المدينة – 4:41
الرياض – 4:12

○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:22
المدينة – 12:22
الرياض – 11:54

○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:51
الرياض – 3:23

○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:40
المدينة – 6:43
الرياض – 6:15

○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:10
المدينة – 8:13
الرياض – 7:45

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