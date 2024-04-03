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بمحافظة الخرج..

القبض على 5 أشخاص لارتكابهم أفعالًا منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء

الشرطة
شرطة الرياض
أ أ
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ألقت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض القبض على 5 أشخاص لارتكابهم أفعالًا منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة.
وأوضح الأمن العام، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

ضبط مقيم ووافدين من الجنسية السورية

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض قد أعلنت أنها تمكنت من القبض على مقيم ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه ضبط السوريين نتيجة لعرقلتهم حركة السير، والقيادة بتهور في طريق عام بمدينة الرياض.
وأضافت أنه على إثر تلك المخالفات، فإن شرطة الرياض أوقفتهم من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بحقهم.

إحالة المخالفين للنيابة

وأكدت أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة، وجاري القبض على آخرين، حسب بيان شرطة العاصمة


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