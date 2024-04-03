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ألقت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض القبض على 5 أشخاص لارتكابهم أفعالًا منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة.

وأوضح الأمن العام، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



ضبط مقيم ووافدين من الجنسية السورية



إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض قد أعلنت أنها تمكنت من القبض على مقيم ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.

وكانت

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه ضبط السوريين نتيجة لعرقلتهم حركة السير، والقيادة بتهور في طريق عام بمدينة الرياض.

وأضافت أنه على إثر تلك المخالفات، فإن شرطة الرياض أوقفتهم من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بحقهم.



إحالة المخالفين للنيابة



🎥 | شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض تقبض على (5) أشخاص لارتكابهم أفعالًا منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة. pic.twitter.com/Hxms0W8Eiq — الأمن العام (@security_gov) April 3, 2024

وأكدت أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة، وجاري القبض على آخرين، حسب بيان شرطة العاصمة