شرطة الرياض تقبض على 5 مقيمين إثر مشاجرة جماعية (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على (5) مقيمين بمحافظة شقراء إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.



الإحالة إلى النيابة العامة



🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على (5) مقيمين بمحافظة شقراء إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم. pic.twitter.com/HoQWPz2EJ8 — الأمن العام (@security_gov) March 30, 2024





إحالة المتهمين للنيابة العامة:



وأوضح الأمن العام، أنه جاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي اثر مشاجرة جماعية بينهم.وجرى إيقاعهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجاري القبض على آخرين ومن وثق ونشر المحتوى.وقبل ذلك، قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على ثمانية مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية إثر مشاجرة جماعيةبينهم، وآخر لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا مخالفا لنظام - مكافحة جرائم المعلوماتية، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة..