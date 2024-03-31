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شرطة الرياض تقبض على 5 مقيمين إثر مشاجرة جماعية (فيديو)

الشرطة
الشرطة
أ أ
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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على (5) مقيمين بمحافظة شقراء إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، أنه جاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي اثر مشاجرة جماعية بينهم.

إحالة المتهمين للنيابة العامة:

 وجرى إيقاعهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجاري القبض على آخرين ومن وثق ونشر المحتوى.
وقبل ذلك، قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على ثمانية مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية إثر مشاجرة جماعية
بينهم، وآخر لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا مخالفا لنظام - مكافحة جرائم المعلوماتية، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة..

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