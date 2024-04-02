تهور في طريق عام.. القبض على مقيم ووافدين عرقلوا حركة السير بالرياض

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية لعرقلتهم حركة السير والقيادة بتهور في طريق عام بمدينة الرياض.



الإحالة إلى النيابة العامة



مشاجرة جماعية بشقراء



وأوضح الأمن العام، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على آخرين.وفي وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على (5) مقيمين بمحافظة شقراء إثرمشاجرة جماعية لخلاف بينهم.وأوضح الأمن العام، أنه جاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.كذلك قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي اثر مشاجرة جماعية بينهم.وجرى إيقاعهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجاري القبض على آخرين ومن وثق ونشر المحتوى.وقبل ذلك، قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على ثمانية مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية إثر مشاجرة جماعيةبينهم، وآخر لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا مخالفا لنظام - مكافحة جرائم المعلوماتية، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة..