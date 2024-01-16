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كشفت وزارة الصحة عن ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة.





10 ضوابط لـ "الزي الرسمي" في منشآت وزارة الصحة اضافة اعلان



ضوابط الزي الرسمي للنساء في "الصحة"



"الصحة" تحظر زيها في الأماكن العامة



وشملت الضوابط العشرة التي حددتها الوزارة، وفقًا لـ"عكاظ":1 - بأن يكون الموظف حسن الهندام ذا مظهر لائق وملائم للذوق العام.2 - تجنب ارتداء ثياب النوم، الشورت للرجال أو الملابس غير اللائقة ذات دلالات أو رسومات مسيئة.3 - الامتناع عن قصات الشعر الغريبة.4 - الاهتمام بالنظافة الشخصية.5 - الالتزام بغطاء رأس غير شفاف للنساء وعدم ارتداء الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة.6 - عدم ارتداء السلاسل أو الشعارات.7 - عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر والعطور.8 - أن يكون المعطف واسعاً وطويلاً إلى الركبة.9 - يمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة في وقت الاستراحة وخارج أوقات العمل.10 - أن يكون اللبس محتشماً وغير شفاف ومراعاة لبسه طوال فترة العمل.