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السموم بالشرقية: 1800 طلب اشتباه جنائي و2005 سموم إسعافية

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أرشيفية
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كشفت إدارة خدمات السموم الشرعية في مركز الخدمات الطبية الشرعية التابع لصحة الشرقية، عن تلقي 47553 طلبًا، خلال العام الماضي 2023.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد العينات وصل إلى 91009 عينة، إضافةً إلى 474239 اختبارًا.اضافة اعلان

مكتب صحة الشرقية

وأشار مكتب صحة الشرقية أن المركز تلقى 22927 طلبًا لفحوصات ما قبل التوظيف، و18922 طلبًا لفحوصات الضبطيات الخاصة بالكيمياء الشرعية، و2005 طلبات لحالات السموم الإسعافة، و1811 طلبًا لفحوصات حالات الاشتباه بقضايا جنائية، و596 لفحوصات عينات الوفيات والقادمة من إدارات الطب الشرعي بالمنطقة.
وذكر أن إجمالي طلبات فحوصات عينات الوفيات القادمة من إدارات الطب الشرعي، بلغ 596 طلبًا، منها 402 من إدارة الطب الشرعي بالمنطقة الشرقية، و125 طلبًا في محافظة الأحساء، إضافةً إلى 69 في حفر الباطن.
فحوصات المؤثرات العقلية

إدارة خدمات السموم الشرعية

تلقت إدارة خدمات السموم الشرعية كذلك 851 طلبًا لفحوصات المعايرة الدوائية العلاجية للمستشفيات الحكومية والخاصة، و131 طلبًا لفحوصات المؤثرات العقلية لما قبل الزواج، و33 للتحليل الكيميائي والبكتيري لعينات مياه الغسيل الكلوي، و4 طلبات لفحوصات المؤثرات العقلية للبعثات الدراسية، و88 للأبحاث والجودة.
وفيما يتعلق بحالات السموم الإسعافية، أشارت إلى استقبال 2005 حالات، منها 1761 بمستشفيات وزارة الصحة، و148 في المستشفيات الخاصة، و96 بالمستشفيات العسكرية.
وأشارت إلى استفادة 700 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، من خدمات الإدارة، خلال العام 2023، إضافةً إلى 587 جهة من المؤسسات الصحية والشركات الخاصة.

إنجازات العام الماضي

لفتت إلى إنجازاتها خلال العام الماضي، والتي شملت الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض لفحص المخدرات والطب الشرعي، ولعلم الأمراض لتحاليل الطبية التشخيصية، إضافةً إلى اعتماد نظام إدارة الجودة ”آيزو 9001:2015“.

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