عاجل.. أهم 10.. المحرمون من عطلة العيدين وتحذير الدفاع المدني وبيان "الصحة" بشأن مرض خطير

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تنبيه عاجل: عطلة العيدين لا يحصل عليها العاملون في هذه الجهات
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أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تفاصيل إقرار أحكام تنظيمية حول إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.. المزيد هنا
توضيح مهم حول
إلزامية التسجيل العيني للعقار
كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، الدكتور محمد حمد السليمان.. المزيد هنا
قرار مهم لأمانة
الرياض للحد من تسرب السيارات للأحياء والشوارع والمحاور التجارية
أعلنت أمانة منطقة الرياض أنها أصدرت اليوم، قرارًا للحد من تسرب السيارات للأحياء المجاورة للشوارع والمحاور التجارية.. المزيد هنا
عاجل.. تحذير من
موجة قطبية شديدة البرودة على مناطق المملكة بهذا الموعد
حذر خبراء الأرصاد من نشاط المرتفع الآزوري وموجة قطبية شديدة البرود على مناطق المملكة.. المزيد هنا
تعرف على شروط
ترخيص المصانع خارج الأراضي المخصصة لها
شكلت لجنة مركزية من 9 جهات، بهدف استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية.. المزيد هنا
"تقويم
التعليم" تصدر الدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية
تقدم هيئـة تقويم الـتعليم والـتدريـب الـدلـيل الـمرئـي لـلتسجيل فـي اخـتبار الـرخصة المهنية الـتربــوي الـعام.. المزيد هنا
عاجل.. صرف
معاشات التقاعد في هذا الموعد
من المقرر أن تصرف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المعاش لمستفيدي أنظمة التقاعد غدًا الخميس.. المزيد هنا
"التعليم" تحدد آلية اختبار الفصل الدراسي الثانيأصدرت وزارة التعليم توجيهات عامة بشأن الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني 1445 هـ لجميع المراحل الدراسية... المزيد هنا
"اطمأنوا ولا تقلقوا".. الصحة: ترقب واستعداد تام عقب خبر منظمة الصحة العالمية عن مرض خطير قادم
طمأنت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين في المملكة بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها .. المزيد هنا
تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: "ابقوا في أماكن آمنة"
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية... المزيد هنا