عاجل.. أهم 10.. المحرمون من عطلة العيدين وتحذير الدفاع المدني وبيان "الصحة" بشأن مرض خطير

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







تنبيه عاجل: عطلة العيدين لا يحصل عليها العاملون في هذه الجهات اضافة اعلان



توضيح مهم حول إلزامية التسجيل العيني للعقار



قرار مهم لأمانة الرياض للحد من تسرب السيارات للأحياء والشوارع والمحاور التجارية



عاجل.. تحذير من موجة قطبية شديدة البرودة على مناطق المملكة بهذا الموعد



تعرف على شروط ترخيص المصانع خارج الأراضي المخصصة لها



"تقويم التعليم" تصدر الدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية



عاجل.. صرف معاشات التقاعد في هذا الموعد



"التعليم" تحدد آلية اختبار الفصل الدراسي الثاني



"اطمأنوا ولا تقلقوا".. الصحة: ترقب واستعداد تام عقب خبر منظمة الصحة العالمية عن مرض خطير قادم



تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: "ابقوا في أماكن آمنة"

