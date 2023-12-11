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كصديق للطفل.. 4 مستشفيات تحصل على لقب وشهادة الاعتماد

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وزارة الصحة
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سجلت وزارة الصحة إنجازًا جديدًا في إطار جهودها لتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية، وذلك بحصول أربع مستشفيات تابعة للوزارة على لقب وشهادة الاعتماد باعتبارها "مستشفى صديق الطفل".اضافة اعلان

4 مستشفيات تحصل على لقب وشهادة الاعتماد 

وأوضحت أن المستشفيات التي حصلت على لقب وشهادة الاعتماد باعتبارها "مستشفى صديق الطفل"، هي:
1 - مستشفى ضرماء العام "التجمع الثالث بالرياض".
2 - مستشفى حوطة بني تميم "التجمع الأول بالرياض". 
3 - مستشفى النساء والولادة والأطفال في منطقة الجوف "عضو في تجمع الجوف الصحي".
4 - مركز صحي عروة بالمدينة المنورة، هذه الشهادة بفضل اجتيازها معايير الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.
 وأكدت "الصحة" أن هذه المستشفيات اعتمدت على مبادرة "صديق الطفل" بهدف تعزيز الوعي والثقافة حول أهمية الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات.
وتضمنت الجهود التوعية المحاضرات العلمية، وورش العمل، والنشرات، والفيديوهات التثقيفية، بهدف تحفيز جميع العاملين في القطاع الصحي والمجتمع بشكل عام للتقليل من استخدام بدائل حليب الأم.
 كما تضمنت معايير شهادة الاعتماد كصديق للطفل الامتثال للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، واتباع سياسة تغذية الرضع بشكل روتيني للعاملين والأسر، إلى جانب تطبيق نظم رصد وإدارة بيانات مستمرة، وضمن الممارسة السريرية، ويتم التركيز على مناقشة أهمية الرضاعة الطبيعية مع الحوامل وأسرهن، وتيسير التلامس بين الأم والمولود، ودعم الأمهات في بداية ومواصلة الرضاعة الطبيعية.
 وتجسد مبادرة "صديق الطفل" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف عام 1991م، الجهود العالمية لحماية وتعزيز الرضاعة الطبيعية، وتسعى لخلق بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية وتدريب العاملين على تقديم المساعدة وتعزيز الرضاعة الطبيعية.

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