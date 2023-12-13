الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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عاجل..دعم توظيف 30 ألف فرصة عمل في القطاع الصحي الخاص

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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وقعت وزارة الصحة مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تمكين وتدريب 45 ألف من الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي الخاص.

توظيف 30 ألف في القطاع الصحي:اضافة اعلان


ونصت المذكرة على دعم توظيف 30 ألف في القطاع الصحي الخاص وتطوير الخريجين بما يقارب 10 آلاف متدرب وزيادة نسبة الدعم التفضيلي من 30% إلى %50 لـ 64 مهنة صحية في القطاع الخاص وتدريب 5 آلاف متدرب في المهارات التخصصية المهنية.

في سياق متصل، أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:
 

المسميات الوظيفية:


 
- سائق
- مدير مشروع
- مساعد الاسكان
- مصمم جرافيك
- أخصائي علم الأمراض
- أخصائي تغذية

المؤهلات المطلوبة:
 
- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى 

التخصصات المطلوبة:
 
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- التصميم الجرافيكي
- تصميم الوسائط
- إدارة المستشفيات
- ادارة الصحة
- نظم المعلومات الإدارية
- علوم حاسب
- علم التغذية
- التغذية السريرية
- طب العيون
- أو مايعادلهم
 

نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:


 
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك  حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

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