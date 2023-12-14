الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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الصحة توضح ضوابط صرف إعانات الهيئات الطبية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أوضحت وزارة الصحة، أن صرف الإعانات المقدمة من الهيئات الطبية يم بعد التحويل إلى خارج المنطقة.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي "الصحة -937"، "شكل عام تصرف الإعانات والنثريات من قِبل الهيئة الطبية في المنطقة، بعد التحويل لإحدى المنشآت الصحية خارج المنطقة".اضافة اعلان

ضوابط عملية الصرف


وأضافت "بموجب الضوابط يتم صرف نثريات المرضى الذين تمت الموافقة على طلبات علاجهم خارج المملكة عند وصولهم إلى بلد العلاج، حيث يحصل المريض على نفقات نثرية بقيمة 1500 ريال كنفقات تجهيز وسفر للمريض، وفقا لـ"المدينة".
كما يحصل المرافق على المبلغ ذاته، ويحصل كل من المريض ومرافقه على نثريات يومية بقيمة 300 ريال توقف عند حجز المريض في المستشفى.
وتابعت أنه يتم صرف نثريات المرضى المعالجين داخل المملكة في مستشفيات خارج مكان سكنهم في كل موعد مراجعة للمستشفى يقوم به المريض، كما تصرف نفس النثريات للمرافق في حال وجوده على أنْ لا تُصرف للمرافق في حال شموله بتأمين الإعاشة والسكن.

خطوات التقديم على نثريات المرضى

- يمكن طلب نثريات المرضى عبر موقع عنايتي.
- النقر على أيقونة طلب نفقات نثرية ضمن خدمات المنصة.
- تعبئة بيانات المريض وفق الحقول المحددة.
- الضغط على أيقونة التالي للمتابعة.
- إدخال البيانات الطبية وهي المستشفى المعالج، رقم الملف الطبي.
- تحميل المرفقات المطلوبة بصيغة pdf.
- الضغط على أيقونة حفظ البيانات.
- الاحتفاظ برقم الطلب الظاهر ضمن رسالة تأكيد حفظ البيانات المدخلة.
- وأخيرا يمكن للمريض في وقت لاحق الاستعلام عن حالة الطلب.

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