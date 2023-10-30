سكن ورواتب وتأمينات.. تعرف على برامج "أرامكو" للتدريب الجامعي والمهني

أ أ

أعلنت شركة أرامكو، عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني لعام 2024م، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:





برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية اضافة اعلان



الشروط

1 - برنامج التدريب الجامعي



2 - برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية



الوثائق المطلوبة



مزايا البرنامج



طريقة التقديم

