سكن ورواتب وتأمينات.. تعرف على برامج "أرامكو" للتدريب الجامعي والمهني

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أعلنت شركة أرامكو، عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي
والمهني لعام 2024م، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
برنامج التدريب لطلبة
الكليات المهنية وأوضحت أنها توفر
فرصًا تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم المتفوقين الدارسين بالكليات
الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.
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وبينت أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.
الشروط- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
1 - برنامج التدريب الجامعي
- يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.
- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
2 - برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية- نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.
- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل
- يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
الوثائق المطلوبة1 - نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
2 - على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
3 - خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.
مزايا البرنامج- راتب شهري.
- المواصلات حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن "فقط للتدريب الجامعي".
طريقة التقديمأوضحت أرامكو أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ
1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الإثمين بتاريخ 1445/04/15هـ
الموافق 2023/10/30م.
- برنامج التدريب الجامعي - (اضغط هنا).
- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية - (اضغط هنا).