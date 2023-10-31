ديوان المظالم يعلن عن موعد بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

أ أ

أعلن ديوان المظالم عن موعد بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) عبر (منصة خبير الرقمية)، لطلاب وطالبات الجامعات والكليات ومعهد الإدارة العامة في برنامج التطبيق العملي في عموم محاكِمه وإداراته بجميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





الفئة المستهدفة:



التخصصات:



طريقة التقديم:

