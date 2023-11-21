الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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لكافة المؤهلات.. وظائف بقوات الدفاع الجوي في عدة مناطق بالمملكة

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قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي، عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الشروط

1 - اجتياز الكشف الطبي.
2- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
5 - أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
6- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
6- في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.
7- إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.
8- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.

موعد التقديم

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.


طريقة التقديم

- من خلال الرابط (اضغط هنا).

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