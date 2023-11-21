لكافة المؤهلات.. وظائف بقوات الدفاع الجوي في عدة مناطق بالمملكة

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أعلنت
وزارة الدفاع، ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي، عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر
للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم
الموضحة أدناه.
الشروط1 - اجتياز الكشف الطبي.
2- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
5 - أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
6- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
6- في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.
7- إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.
8- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.
موعد
التقديم- يبدأ
التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي
التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.