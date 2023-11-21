لكافة المؤهلات.. وظائف بقوات الدفاع الجوي في عدة مناطق بالمملكة

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أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي، عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى، والغربية، والشرقية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الشروط



موعد التقديم



1 - اجتياز الكشف الطبي.2- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.4 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.5 - أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.6- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.6- في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.7- إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.8- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.





طريقة التقديم

