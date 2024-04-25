من الطائف لعسير.. حالة مطرية وسيول جارية مع صواعق رعدية (فيديو)

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية، جرت السيول المتدفقة من الطائف لعسير نتيجة أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.



في عقبة_ضلع جنوب

الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ

24 إبـريـل 2024م

متابعة | عادل الاحمري

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. pic.twitter.com/u3loZeu2xa 📍 سيول قرية حلاليفي عقبة_ضلع جنوب #ابها الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ24 إبـريـل 2024ممتابعة | عادل الاحمري April 24, 2024

حالة مطرية وسيول جارية مع صواعق رعدية



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول الجارية بعد أمطار غزيرة على الطائف وأبها وعسير، وسط تقلبات جوية ورياح نشطة.





أمطار غزيرة على معظم المناطق لمدة 6 أيام



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.



الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ

24 إبـريـل 2024م

متابعة | فهد المنصوري

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. pic.twitter.com/Hx6O0ZDAPo 📍 سيول عرضه طريق الشفا #الطايف_الان الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ24 إبـريـل 2024ممتابعة | فهد المنصوري April 24, 2024

تحذير من الدفاع المدني



وحذرت من عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء المقبل.







أمطار على مكة والرياض و11 منطقة



وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة والرياض جازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.



شمال

الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ

24 إبـريـل 2024م

متابعة | سعد الاحمري

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. pic.twitter.com/CxaSWQdzC6 📍 سيول خرصشمال #خميس_مشيط الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ24 إبـريـل 2024ممتابعة | سعد الاحمري April 24, 2024

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.