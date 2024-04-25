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من الطائف لعسير.. حالة مطرية وسيول جارية مع صواعق رعدية (فيديو)

أمطار غزيرة
أمطار وسيول
أ أ
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية، جرت السيول المتدفقة من الطائف لعسير نتيجة أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.


حالة مطرية وسيول جارية مع صواعق رعدية

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول الجارية بعد أمطار غزيرة على الطائف وأبها وعسير، وسط تقلبات جوية ورياح نشطة.


أمطار غزيرة على معظم المناطق لمدة 6 أيام

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.


تحذير من الدفاع المدني

وحذرت من عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء المقبل.



أمطار على مكة والرياض و11 منطقة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة والرياض جازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.


أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.


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