من الطائف لعسير.. حالة مطرية وسيول جارية مع صواعق رعدية (فيديو)

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية، جرت السيول المتدفقة من الطائف لعسير نتيجة أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.
📍 سيول قرية حلالي— طقس (@tqqs) April 24, 2024
في عقبة_ضلع جنوب #ابها
الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ
24 إبـريـل 2024م
متابعة | عادل الاحمري
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حالة مطرية وسيول جارية
مع صواعق رعديةوأظهرت مقاطع فيديو تم
تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول الجارية بعد أمطار غزيرة على الطائف
وأبها وعسير، وسط تقلبات جوية ورياح نشطة.
أمطار غزيرة على معظم المناطق لمدة 6 أيامفيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة
والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول
والمسـتنقعات المائية والأودية.
📍 سيول عرضه طريق الشفا #الطايف_الان— طقس (@tqqs) April 24, 2024
الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ
24 إبـريـل 2024م
متابعة | فهد المنصوري
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تحذير من الدفاع المدنيوحذرت من عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك
وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع
التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة،
من اليوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء المقبل.
أمطار على مكة والرياض و11 منطقةوأوضحت أن منطقة مكة المكرمة والرياض جازان ونجران وعسير
والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية، والمنطقة
الشرقية، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد
ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
📍 سيول خرص— طقس (@tqqs) April 24, 2024
شمال #خميس_مشيط
الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ
24 إبـريـل 2024م
متابعة | سعد الاحمري
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