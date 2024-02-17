حرس الحدود بجازان يقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 115 كيلوجرامًا من المخدرات

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (115) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.





إحباط تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



القبض على 6 مهربين من الجنسية اليمنية



ضبط شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين



إحباط ترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

