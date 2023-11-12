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"الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم الدولية لدول البلقان للبنين والبنات

مسابقة القرآن الكريم
مسابقة القرآن الكريم
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 اختتمت اليوم مسابقة القرآن الكريم الدولية لدول البلقان للبنين والبنات، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بالبوسنة والهرسك.اضافة اعلان

ختام مسابقة القرآن الكريم الدولية


وذلك في العاصمة الألبانية تيرانا واستمرت ثلاثة أيام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والملحق الديني بالسفارة عامر العنزي، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لألبانيا الشيخ بويار سباهيو، وعدد من الشخصيات الإسلامية في دول البلقان.
 وخلال الحفل أكد السفير حفظي أن هذه المسابقة تبين حجم الاهتمام الذي توليه حكومة المملكة لخدمة القرآن الكريم وحفظة كتاب الله، مقدما التهنئة للمتسابقين الفائزين, ومنوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم هذه المسابقة القرآنية والمساهمة في إنجاحها.
 مما يذكر أن عدد المتسابقين الذين تأهلوا للمشاركة في التصفيات النهائية بلغ 96 متسابقا ومتسابقة يمثلون 14 دولة من دول البلقان، تنافسو في أربعة فروع، الأول: حفظ القرآن كاملاً، والثاني: حفظ عشرة أجزاء، والثالث:حفظ خمسة أجزاء، والرابع: حفظ جزئين.

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