الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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الشؤون الإسلامية تقدم هذه الخدمات لزوار جبل الرحمة

وزارة-الشؤون-الاسلامية-والدعوة-والارشاد-السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
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قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، حزمة من الخدمات الدعوية والإرشادية لزوار جبل الرحمة بمشعر عرفات.اضافة اعلان


المواقع التاريخية والأثرية

واستهدفت ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة للعام الحالي 1445هـ، وذلك في مساجد الحل والمنطقة المركزية والمواقع التاريخية والأثرية التي يقصدونها.


نخبة من الدعاة والمترجمين

وكلفت الأمانة نخبة من الدعاة والمترجمين للعمل على التوعية وإرشاد الزوار والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، إلى جانب توزيع المطبوعات وبثّ رسائل توعوية بالمكبرات الصوتية بلغات متعددة.


تحقيق معاني الأخوة الإسلامية

وتهدف هذه الجهود إلى توعية المعتمرين بمناسك العمرة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية.


توجيهات وزير الشؤون الإسلامية

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
الذي وجّه بتقديم أرقى الخدمات الدعوية للمعتمرين والزوار حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.

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