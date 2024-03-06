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الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية تفتتح 34 جامعًا ومسجدًا في شهر رمضان

المسجد النبوي
أرشيفية
أ أ
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يفتتح فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك، 34 جامعًا ومسجدًا جديدًا.

تدشين مساجد من قبل المتبرعين:اضافة اعلان

وأوضحت الشؤون الفنية والخدمات المساندة بالفرع، ممثلةً بإدارة المشاريع والصيانة وإدارة شؤون المتبرعين أن المساجد والجوامع التي ستُفتتح، دُشِنت مؤخرًا من قبل المتبرعين وبإشراف من الوزارة.

تطوير وصيانة المساجد

تتوزع هذه المساجد على عدة مدن ومحافظات، بواقع 8 مساجد و جوامع بمحافظة الخبر، و 11 مسجداً وجامعاً بمدينة الدمام، و 12 مسجداً وجامعاً بمحافظة الأحساء، و مسجدين بمحافظة بقيق.
وأكد الفرع على أنه سيواصل الجهود لتطوير وصيانة المساجد والجوامع، وتوفير أفضل الخدمات للمصلين، بهدف تحقيق الرسالة التي تسعى لإيجاد بيئة إسلامية رائدة وخدمات مبتكرة ومستدامة من خلال العناية بجميع الأمور المتعلقة بالمساجد والمصليات وشؤونها.

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