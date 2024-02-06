استثمارات كبيرة.. وزير الصحة يكشف عن افتتاح مستشفيات عالمية بالمملكة

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كشف وزير الصحة فهد الجلاجل، عن مجموعة من المستشفيات العالمية تحت الإنشاء في جدَّة والرِّياض وغيرهما، باستثمارات كبير.

، وذلك إمَّا بالشراكة، أو الاستثمار المباشر. وتوقَّع وزير الصحة -في تصريح صحفي- افتتاح عددٍ من تلك المستشفيات خلال السنوات المقبلة.





رفع مساهمة القطاع الخاص في صناعة الصحة



مراكز الرعاية الصحية الأولية المتطورة



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وأوضح أنَّ المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في صناعة الصحة إلى 50% في 2030، مقابل 38% حاليًّا. وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل شهور عن خطة للتحوُّل إلى نظام التأمين الصحي المجاني خلال عدَّة سنواتٍ.وفي وقت سابق، حددت وزارة الصحة أماكن مراكز الرعاية الصحية الأولية المتطورة في الرياض لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمستفيدين.وقالت الصحة: "لتعزيز مفهوم الرعاية الشاملة، ساهمت مراكز الرعاية الأولية المطورة بتسهيل خدمات الرعاية للمرضى وأفراد المجتمع بجودة عالية".ويمكن معرفة أماكن مراكز الرعاية الصحية الأولية المتطورة المناوبة في الرياض وخارج الرياض من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن ضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين للعامين الماليين 2022 و2023.ومجلات محكمة.