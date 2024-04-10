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السديس: شرعنا بحوكمة أداء المنظومة الدينية في رمضان لتعظيم القوة وتعزيز الفرص

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الشيخ السديس
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استقبل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمنزله عددًا من أصحاب المعالي والفضيلة ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية؛ المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك.اضافة اعلان

التهاني والتبريكات:

وتبادل رئيس الشؤون الدينية خلال لقاء المعايدة؛ التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وصالح الأعمال.
ورفع رئيس الشؤون الدينية لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ أسمى آيات التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، والشكر والتقدير والامتنان والعرفان لهما؛ على جهودهما العظيمة، ورعايتهما الفائقة، وعنايتهما الجليلة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، فجزاهم الله خيرًا، وكتب ذلك في موازين أعمالهم الصالحة، وفق اليوم.
وبيّن أن الرئاسة شرعت فور انتهاء موسم رمضان المبارك في إعداد دراسة لتقييم الأداء المنظومة الدينية لتعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية وفق حوكمة وقياس رضا القاصدين، وفق تميز ديني وجودة وإتقان
وقدم رئيس الشؤون الدينية؛ الشكر لكل من أسهم في إنجاح خطة موسم رمضان، ولا سيما رجال أمننا؛ الذين بذلوا جهودًا كبيرة، فنسأل الله -تعالى- ألا يحرم الجميع أجره وثوابه.

تهنئة زوار الحرمين

وهنأ القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يجعله عيدًا مباركًا، ويعيده على الجميع بالخير
داعيًا الله- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وبلاد المسلمين، وهم يرفلون في أمن وأمان، ورخاء وازدهار، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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