الأربعاء، 10 رمضان 1445 ، 20 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد..

السديس: جميع أئمة الحرم لديهم برامج غذائية ملتزمون بها.. لهذا السبب

ا
الشيخ السديس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قال الشيخ عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي ، إن جميع أئمة الحرم لديهم برامج صحية وغذائية.
وأضاف "السديس" خلال لقاء على قناة الإخبارية:" أنا شخصيا أمشي ما لا يقل عن 2 كيلو باليوم تهيئة للنفس والتلاوة حتى لا نثقل على المصلين".اضافة اعلان

برنامج غذائي للأئمة:

وأوضح أن "الأئمة لديهم برنامج غذائي لا يكون فيه دهنيات ولا سكريات ولا نشويات كثيرة بحيث يتوازن العطاء وإذا توزان العطاء تحقق النجاح".
وتابع :" الرسالة التي ينشدها الإمام وأعظمها الإخلاص لله عز وجل"، مؤكدًا على دعم ولاة الأمر لهم من خلال تشجيع وتحفيز الأئمة، وكذلك ودعوات المصلين لهم".

رسالة الدين الوسطي:

ومؤخرًا، قال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إنه وجد كل الدعم من الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة.
وأوضح أن هذا الدعم لتعزيز دور رئاسة الشؤون الدينية ومختلف الجهات العاملة بالمسجد النّبوي، وتعضيد الادوار التكاملية؛ لإبراز رسالة الدين الوسطي، وترسيخ صورة ومكانة المملكة العربية السعودية في أذهان العالم.
وقال رئيس الشؤون الدينية إن اهتمام أمير منطقة المدينة المنوّر؛ لخدمة زائري المسجد النبوي، خصوصًا الجانب الديني، والشأن الإيماني، والتّعبّدي، والرّوحي ؛ ليس بمستغربا؛كون ولاة امر هذه البلاد المباركة يولون خدمة الحرمين وقاصديهما اولوية مطلقة ، وفق "المدينة".

ملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لموسم شهر رمضان:

وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلا" لقد أطلعت سمو أمير منطقة المدينة المنوة؛، على ملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك ؛ وأكدت لسموه الكريم حرص رئاسة الشؤون الدينية على استثمار القوة الدينية للمسجد النّبوي بهدف إيصال هدايات المسجد النبوي ورحماته وبركاته للعالم.
وأردف قائلا " إصالة عن نفسي، ونيابةً عن إخواني أئمة ومؤذني ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية؛قدمت لسموه الكريم خالص الشكر والتقدير والعرفان، على حرصه واهتمامه بخدمة المسجد النبوي ، حيث أتاح الفرصة للقاءنا ، والاطلاع على العديد من المهام والمسئوليات، والمنجزات، والمكتسبات لرئاسة الشؤون الدينية .

اقرأ أيضا

الشؤون الإسلامية: رصد شخص يتعدى على حرمة بيوت الله.. وإجراء فوري بحقه

توجيه مهم من سكني للأرامل لأجل الحصول على الدعم

عاجل.. أهم 10..تحذيرات لسكان هذه المناطق والمرور السري يتعقب هؤلاء قبل الإفطار

مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر

الإطاحة بـ 14مقيما ومخالفا في عسير وجازان لتهريهم كمية ضخمة من المخدرات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طريق جدة 10:20 م الإثنين، 19 فبراير 2024

طريق جدة مكة المباشر .. يختصر المسافة لـ 35 دقيقة لخدمة ضيوف الرحمن

ا 10:22 م الإثنين، 19 فبراير 2024

ضيوف برنامج خادم الحرمين يروون قصصهم مع اللحظات الأولى من سماعهم خبر الاختيار

علم المملكة 11:00 م الإثنين، 19 فبراير 2024

عاجل.. إجازة يوم التأسيس مدفوعة الأجر.. و22 رمضان آخر عمل

أهم 10 10:00 م الإثنين، 19 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. ضبط مافيا البصل بآلاف الأطنان ولبس "البشت" إلزامي بالمقرات الحكومية