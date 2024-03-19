السديس: جميع أئمة الحرم لديهم برامج غذائية ملتزمون بها.. لهذا السبب

أ أ

قال الشيخ عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي ، إن جميع أئمة الحرم لديهم برامج صحية وغذائية.

وأضاف "السديس" خلال لقاء على قناة الإخبارية:" أنا شخصيا أمشي ما لا يقل عن 2 كيلو باليوم تهيئة للنفس والتلاوة حتى لا نثقل على المصلين".



برنامج غذائي للأئمة:



رسالة الدين الوسطي:



ملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لموسم شهر رمضان:



pic.twitter.com/eqU16HRsyK #خدام_الحرم فيديو | الشيخ عبد الرحمن السديس: جميع أئمة الحرم لديهم برامج صحية وغذائية.. وأنا شخصيا أمشي ما لا يقل عن 2 كيلو باليوم تهيئة للنفس والتلاوة #الإخبارية March 19, 2024

وأوضح أن "الأئمة لديهم برنامج غذائي لا يكون فيه دهنيات ولا سكريات ولا نشويات كثيرة بحيث يتوازن العطاء وإذا توزان العطاء تحقق النجاح".وتابع :" الرسالة التي ينشدها الإمام وأعظمها الإخلاص لله عز وجل"، مؤكدًا على دعم ولاة الأمر لهم من خلال تشجيع وتحفيز الأئمة، وكذلك ودعوات المصلين لهم".ومؤخرًا، قال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إنه وجد كل الدعم من الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة.وأوضح أن هذا الدعم لتعزيز دور رئاسة الشؤون الدينية ومختلف الجهات العاملة بالمسجد النّبوي، وتعضيد الادوار التكاملية؛ لإبراز رسالة الدين الوسطي، وترسيخ صورة ومكانة المملكة العربية السعودية في أذهان العالم.وقال رئيس الشؤون الدينية إن اهتمام أمير منطقة المدينة المنوّر؛ لخدمة زائري المسجد النبوي، خصوصًا الجانب الديني، والشأن الإيماني، والتّعبّدي، والرّوحي ؛ ليس بمستغربا؛كون ولاة امر هذه البلاد المباركة يولون خدمة الحرمين وقاصديهما اولوية مطلقة ، وفق "المدينة".وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلا" لقد أطلعت سمو أمير منطقة المدينة المنوة؛، على ملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك ؛ وأكدت لسموه الكريم حرص رئاسة الشؤون الدينية على استثمار القوة الدينية للمسجد النّبوي بهدف إيصال هدايات المسجد النبوي ورحماته وبركاته للعالم.وأردف قائلا " إصالة عن نفسي، ونيابةً عن إخواني أئمة ومؤذني ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية؛قدمت لسموه الكريم خالص الشكر والتقدير والعرفان، على حرصه واهتمامه بخدمة المسجد النبوي ، حيث أتاح الفرصة للقاءنا ، والاطلاع على العديد من المهام والمسئوليات، والمنجزات، والمكتسبات لرئاسة الشؤون الدينية .