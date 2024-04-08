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صحيفة تواصل الالكترونية

الرائي الخضيري يكشف مفاجأة عن المتحدثين في الترائي بوسائل التواصل

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عبدالله الخضيري
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قال الفلكي والرائي عبدالله الخضيري، إن المتحدثين عن الترائي بوسائل التواصل غير مختصين.
وخلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، حكى الخضيري قصته مع معرفة منازل القمر التي أخذها من والده وجده.اضافة اعلان


وأكد أن والده كان ملمًا بذلك ويعرف مواسم الزراعة وأنه عزم على الحصول على تلك المعلومات والتخصص في مجال رصد الأهلة.

رؤية الهلال تقتضي التركيز والقدرة

وتابع: إننا لسنا معنيين ببداية الشهر أو اكتماله ولكننا معنيين برؤية الهلال فقط، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال تقتضي التركيز والقدرة على تمييز الألوان.



وعن بعض الظواهر الفلكية المتعلقة بالهلال؛ بين أن ذلك يتم رصده بالعرض المرئي أطوار القمر ومنازله، وأشكال الهلال في كل منزلة؛ موضحًا معنى "المحاق" ومدته وكيفية ولادة القمر.
يأتي هذا في وقت بدأت فيه لجان الترائي استعدادها لتحرى رؤية هلال شوال في أكثر من موقع بالمملكة.

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