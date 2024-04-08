مرصد المجمعة ينهي استعداداته لرصد هلال شوال

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أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي، الانتهاء من كافة الاستعدادات لرصد هلال شوال، اليوم الاثنين 29 من رمضان 1445 الموافق 8 من إبريل 2024.

وقال إن ذلك يأتي استجابة لدعوة المحكمة العليا، التي دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.





مرصد استجابة لدعوة المحكمة العليا :مرصد #جامعة_المجمعة الفلكي ينهي كافة استعداداته لرصد هلال شوال اليوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 ابريل 2024 pic.twitter.com/I4shL6QV7E April 8, 2024

آلية ترائي الأهلة



وتتمتع المملكة بالعديد من المراصد الفلكية، لترائي الهلال خلال الأوقات المحددة لرصده بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الأشهر القمرية.ومن أبرز تلك المراصد، سدير وتمير، ومراصد أخرى يتم فيها رصد الأهلة، بينها مراصد الرياض والمدينة المنورة والقصيم والظهران وشقراء وحائل وتبوك.وتتمثل آلية ترائي الأهلة؛ من خلال تولي المحكمة العليا ندب قضاة في مواقع الترائي بالمراصد المنتشرة في أنحاء المملكة، تحت إشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبحضور عدد من المتخصصين في علوم الفلك ورصد الأهلة.ويتم اختيار مواقع الترائي عبر عدة معايير؛ لتسهيل عملية الترائي بدقة، حيث يكون الترائي بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري القمري، فإذا رؤي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين ولو بدقيقة واحدة فيكون الشهر ناقصًا أي 29 يومًا، وتكون تلك الليلة ليلة الشهر التالي.