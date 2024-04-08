عاجل.. تعذر رؤية هلال شوال في مرصد تمير وحوطة سدير.. وبانتظار الإعلان الرسمي

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تعذّرت، مساء اليوم الاثنين، رؤية هلال شهر شوال في مرصدي تمير وحوطة سدير.

وبذلك يكون غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان - بمشيئة الله-، فيما ينتظر صدور بيان رسمي من المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1445 هـ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري، في جميع أنحاء المملكة.

وقالت إنها ترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ودعت المحكمةُ العليا، من لديه القدرة على الترائي إلى الانضمام للجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.



