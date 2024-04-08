الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

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عاجل.. بدء الاستعدادات لتحري رؤية هلال شهر شوال بمختلف مراصد المملكة

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رصد هلال شوال
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في الوقت الذي تتحرى فيه 10 مراصد في المملكة رؤية الهلال، يترقب المسلمون في شتى أنحاء العالم، اليوم الاثنين، رؤية هلال شهر شوال.اضافة اعلان


بدء الاستعدادات لتحري رؤية هلال شوال

ومن مبدأ قول الرسول الكريم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا" (رواه مسلم)، تجرى الاستعدادات المكثفة في مختلف مناطق المملكة، لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال.

تحري شروق الشمس وغيابها

وفي مثل هذا الوقت من كل عام، يبدأ الرصد يوم 29 من رمضان، ويتم خلال تحري شروق الشمس وغيابها، ومتابعة منازل القمر، وخروجه من الشرق للغرب بما يسهل رؤية الهلال.


المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شوال

فيما دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.



وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

أهم مراصد في المملكة رؤية الهلال
1 - مرصد سدير

ويعتبر مرصد "سدير" التابع لجامعة المجمعة، من أشهر مراصد المملكة والواقع في حوطة سدير على طريق الملك خالد، واختيرت مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.


2 - مرصد تمير

وفي عام 1436هـ، تم تأسيس مرصد تمير بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.
ويقع المرصد في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري.


3 - مرصد مكة

كما يعتبر مرصد مكة أيضًا من أقدم المراصد في المملكة واتخذ في البداية من جبل أبي قبيس مقرًا له، وذلك في عهد الملك المؤسس، ومؤخرًا انتقل إلى برج الساعة في مكة المكرمة الذي يُعتبر ثالث أطول مبنى في العالم.

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