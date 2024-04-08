سماء غائمة ورياح قوية.. الأجواء من مرصد تمير قبل تحري رؤية هلال شوال

أ أ
بدأت
لجان الترائي استعدادها، اليوم الاثنين 29 من رمضان الموافق 8 من إبريل، لتحرى رؤية هلال شوال في أكثر من موقع بالمملكة.
الأجواء من مرصد تمير قبل تحري رؤية هلال شوالووسط
سماء غائمة ورياح قوية، بدت الأجواء متقلبة من مرصد تمير قبل تحري رؤية هلال شوال.
لجان الترائي تبدأ تحري رؤية هلال شوال
يأتي هذا في وقت تبدأ لجان الترائي، اليوم الاثنين، عمليات تحري رؤية هلال شوال.
فيديو | سماء غائمة ورياح قوية— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 8, 2024
الأجواء من مرصد #تمير قبل تحري رؤية هلال شوال
عبر مراسل #الإخبارية عبد العزيز الشلاحي pic.twitter.com/GAJXKSLJbK
المحكمة
العليا تدعو لتحري رؤية هلال شوالوكانت
المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر
شوال اليوم الاثنين.
نداء
لمن يرى الهلال بالعين المجردة وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين
المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو
الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.