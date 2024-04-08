سماء غائمة ورياح قوية.. الأجواء من مرصد تمير قبل تحري رؤية هلال شوال

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بدأت لجان الترائي استعدادها، اليوم الاثنين 29 من رمضان الموافق 8 من إبريل، لتحرى رؤية هلال شوال في أكثر من موقع بالمملكة.





الأجواء من مرصد تمير قبل تحري رؤية هلال شوال



لجان الترائي تبدأ تحري رؤية هلال شوال



المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شوال



نداء لمن يرى الهلال بالعين المجردة



ووسط سماء غائمة ورياح قوية، بدت الأجواء متقلبة من مرصد تمير قبل تحري رؤية هلال شوال.يأتي هذا في وقت تبدأ لجان الترائي، اليوم الاثنين، عمليات تحري رؤية هلال شوال.وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين.وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.