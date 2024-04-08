الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

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سماء غائمة ورياح قوية.. الأجواء من مرصد تمير قبل تحري رؤية هلال شوال

ثف433
مرصد تمير
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بدأت لجان الترائي استعدادها، اليوم الاثنين 29 من رمضان الموافق 8 من إبريل، لتحرى رؤية هلال شوال في أكثر من موقع بالمملكة.اضافة اعلان

الأجواء من مرصد تمير قبل تحري رؤية هلال شوال

ووسط سماء غائمة ورياح قوية، بدت الأجواء متقلبة من مرصد تمير قبل تحري رؤية هلال شوال.


لجان الترائي تبدأ تحري رؤية هلال شوال


يأتي هذا في وقت تبدأ لجان الترائي، اليوم الاثنين، عمليات تحري رؤية هلال شوال.

المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شوال

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين.

نداء لمن يرى الهلال بالعين المجردة

 وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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