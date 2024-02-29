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الدفاع المدني بجدة يخمد حريقًا في مستودع

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الدفاع المدني
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أعلن الدفاع المدني بجدة، عن إخماد حريق في مستودع، دون تسجيل إصابات- ولله الحمد-.

الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية:

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وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.
كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والعمل بإرشادات الدفاع المدني في أثناء استعمال وسائل التدفئة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. وذلك من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، حتى الجمعة المقبل.

ثلاث درجات تحت الصفر:

وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية.
وأوضحت أنه يتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة من درجة حتى ثلاث درجات تحت الصفر على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، ويتوقع تساقط ثلوج خفيفة على منطقة الحدود الشمالية.

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