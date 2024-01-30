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الدفاع المدني: إخماد حريق في مبنى تجاري بحي العقربية

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الحريق
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أعلنت مديرية الدفاع المدني بالخبر، إخماد حريق في مبنى تجاري بحي العقربية، ولا إصابات.

تحرير يد شخص علقت داخل فرامة

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، اليوم الخميس، تحرير يد شخص علقت داخل فرامة.اضافة اعلان

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني الرياض باشر اليوم، تحرير يد شخص علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

"مدني جدة" يخمد حريقًا في واجهة مبنى
ومؤخرًا، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت حريقًا في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، فرق الدفاع المدني، باشرت حريقًا اندلع في واجهة أحد المباني، دون تسجيل أي إصابات ولله الحمد.

وأكدت أن فرق مدني جدة تمكنت من إخماد حريق في واجهة أحد المباني دون حدوث إصابات في الأرواح.

حريق في شقة سكنية

وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني بمكة المكرمة، عن إخماد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، دون إصابات - ولله الحمد.
ونشر حساب الدفاع المدني عبر منصة "إكس" فيديو يظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

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