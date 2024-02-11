طقس بداية الأسبوع.. يوم ممطر بالسيول مع سحب رعدية

أ أ

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أجواء ماطرة مع جريان السيول وتكون السحب الرعدية على مناطق مختلفة من المملكة.





ملامح طقس بداية الأسبوع



أجواء ماطرة وسيول جارية بهذه المناطق



الحالة الجوية الممطرة تشمل هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن طقس بداية الأسبوع من ليلة السبت وصباح الأحد، يتميز بالأجواء الماطرة مع السحب الرعدية الممطرة بالمنطقة الشرقية من شمالها إلى جنوبها مرورًا بوسطها.وأضاف أن اليوم الأحد يوم ممطر بالسيول الجارية، وسحب رعدية تمتد حتى شرقي مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.وأشار إلى أن حالة السماء سماء غائمة جزئيًا على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وعلى الجنوبية ووسط الغربية بعضها..

مع تشكل السحب الممطرة والرعدية على أجزاء من مناطق حائل والقصيم، وعلى محافظات شمال وغرب الرياض وشرقي الجوف والحدود الشمالية، وعموم المنطقة الشرقية والصمان والدهناء.







أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



انخفاض ملموس في درجات الحرارة



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.كما يتوقع انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية.في حين يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.