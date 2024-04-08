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شاهد.. التجهيزات الأخيرة قبيل ترائي هلال شهر شوال في مرصد تمير

مرصد تمير 11
مرصد تمير
أ أ
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رصدت فضائية "الإخبارية"، التجهيزات الأخيرة قبيل ترائي هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين في مرصد تمير.
وأظهر مقطع فيديو، أجواء الاستعدادات والتحضيرات الأخيرة لأجهزة وأدوات الترائي في مرصد تمير قبل عملية الترائي. اضافة اعلان


أجواء ما قبل تحري رؤية هلال شهر شوال

ورصد مقطع سابق، أجواء ما قبل تحري رؤية هلال شهر شوال 1445هـ من مرصد تمير، حيث ظهرت الغيوم وسمعت أصوات الرياح القوية في المنطقة، قبل عملية الترائي من جانب المختصين. 
وقال الرائي متعب البرغش من مرصد تمير، إن الأجواء اليوم الاثنين قد تؤثر على ترائي هلال شهر شوال 1445هـ.
وأضاف: "نحن في مرصد الأهلة في مدينة تمير على أهبة الاستعداد لترائي هلال شهر 1445هـ. الأجواء اليوم من العوامل المؤثرة على الترائي، حيث إن الأجواء غائمة نسبيًا وشبه ممطرة". 
وأوضح أن عملية رصد هلال شهر شوال ستبدأ في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة مساءً. 
وكانت المحكمة العليا قد دعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر  شوال مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024م.



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