عاجل.. هل يمكن تحويل العمرة إلى زيارة عائلية؟.. توجيه مهم من وزارة الحج

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تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل فيه عن مدى إمكانية تحويل العمرة إلى زيارة عائلية.



تحويل العمرة إلى زيارة عائلية:



لقاحات كورونا إجبارية في حج 14445 هـ:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة على حسابها في منصة "إكس" يقول فيه :" السلام عليكم.. ينفع تحويل العمرة إلى زيارة عائلية للمصريين".وكتبت الوزارة في ردها على استفساره قائلة :"حياكم الله نفيدكم بأنه لا يمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتها 90 يوما، ولا يمكن تحويلها إلى تأشيرة أخرى.. دمتم بخير".كما ردت وزارة الحج والعمرة أيضا على حسابها في منصة "إكس"، على استفسار من قبل أحد الأشخاص تفاجأ بضرورة الحصول على اللقاحات الخاصة لأجل حضور موسم الحج هذا العام 14445 هـ.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "ليه ما قلتوا من البداية إن لقاحات كورونا الأربعة إجبارية لكي يظهر تصريح الحج لماذا عدم الوضوح؟".وجاء الرد من الوزارة على استفساره بالقول:" حياكم الله، حفاظاً على صحتك وصحة ضيوف الرحمن، التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام -و يجب توثيقها في تطبيق صحتي هي":1-جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 المطور.2- جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا أعطيت خلال عام ١٤٤٥ هـ.3- جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.4- وللحجاج القادمين من خارج المملكة يجب الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة